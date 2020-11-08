شرطة كربلاء تلقي القبض على شخص قام برمي منزل اقاربه باربع رمانات دخانية

2020/11/08 | 21:04 - المصدر: وكالة نينا

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كربلاء/نينا/ تمكن قسم شرطة قضاءالهندية في محافظة كربلاء المقدسة من القاء القبض على متهم بعد قيامه برمي اربع رمانات دخانيه أمام دار أحد أقاربه بسبب خلافات عائلية،وتم على الفور الانتقال الى مكان الحادث من قبل ضباط التحقيق واجراء الكشف والمخطط وجمع المعلومات على وجه السرعة والقاء القبض على المتهم وتسليمه للجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه ،فيما تم ضبط ظروف الرمانات والتي وجدت فارغة في مكان الحادث وسلمت الى قسم مكافحة المتفجرات في شرطة كربلاء المقدسة./ انتهى

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