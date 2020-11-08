أحباط هجوم لداعش على نقطة عسكرية في خانقين بديالى

2020/11/08 | 21:04 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / أحبطت قوة عسكرية هجوماً شنه داعش على نقطة امنية في قضاء خانقين في محافظة ديالى مساء اليوم .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / إن "عناصر من تنظيم داعش هاجموا نقطة عسكرية تابعة لفوج مغاوير الجيش الأول في أطراف قرية شيرك في قضاء خانقين شمال شرق بعقوبة وتصدت لهم قوة عسكرية التي تمكنت من احباط الهجوم دون إصابات أو خسائر في صفوفها".وأضاف ان قوة امنية تعزيزية وصلت الى المنطقة وبدأت بعملية تمشيط وملاحقة الارهابيين الذين فروا صوب الوديان والتلال ./انتهى

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