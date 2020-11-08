ما حقيقة انهاء عضوية الفتلاوي في اللجنة العليا للصحة العراقية

2020/11/08 | 21:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، الاحد، بعدم صحة انهاء عضوية رئيس حركة ارادة "حنان الفتلاوي" في اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العراقية....

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