نائب عراقي لبايدن: العراق ليس برميل نفط أو ورقة للمساومة

2020/11/08 | 21:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية ظافر العاني، الأحد، إن أمام الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن فرصة بعدم تكرار "الأخطاء" التي ارتكبتها إدارته ف...

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