شاهد..انقاذ خمسة عمال سوريين من حريق مطعم في الفلوجة

2020/11/08 | 21:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، الاحد، عن انقاذ خمسة عمال سوريين من حريق مطعم في الفلوجة....

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