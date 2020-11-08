بمناسبة تأخير الراتب.!

2020/11/08 | 21:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / ضياء ابو معارج الدراجي

في ايام الحرب العراقية الايرانية..

إنزلت قوة مغاوير على قمة جبل شاهق على الحدود العراقية التركية لايمكن الوصول اليها الا بالطائرة او بواسطة البغال..

نَفَذَ الغذاء والمؤنه فاتصلوا بالمقر الرئيس الذي ابلغهم بارسال الطعام والماء على ظهر( بغل) وانه سيصل اليهم خلال ست ساعات..



صعد (البغل) الى اعلى الجبل والجميع يراقبه وينتظر وصوله..



وبعضهم راح يراقبه بالناظور لينسى الجوع والعطش..



وصل البغل على مسافة ساعة واحدة من الجنود على قمة الجبل..



وتوقف فجأة وهم ينظرون اليه..



التفت يمينا وشمالا..



ثم القى نفسه وما يحمل على ظهره من طعام وماء في الوادي منتحرا ..



وسط ذهول الجميع..



التفت احد الجنود الى رفاقه وقال:

هي لگمة خبز وبيد البغل ماتنراد!!.

وصلت الفكرة.

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