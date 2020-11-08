السيطرة على مجلس الشيوخ... التحدي الأكبر أمام بايدن

2020/11/08 | 21:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا تأكد انتصاره على، دونالد ترامب، سيتعين على المرشح الديمقراطي، جو بايدن، خوض معركة سياسية كبيرة جديدة بحلول يناير لاستعادة الغالبية في مجلس الشيوخ، وذلك يعتمد على قدرته على تنفيذ إصلاحات طموحة.

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