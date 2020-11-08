عمليات صلاح الدين تعلن نتائج اليوم الاول من عملية مكحول والخانوكة

2020/11/08 | 21:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ صلاح الدين

اعلنت قيادة عمليات صلاح الدين، الاحد، نتائج عملياتها الامنية في اليوم الاول على انطلاقها في مكحول والخانوكة.

وذكر اعلام القيادة في بيان تلقته /المعلومة/، ان “قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي شرعت فجر اليوم الاحد بعمليات تطهير وتفتيش جبال مكحول والخانوكة بمشاركة الألوية (٦، ٣١، ٣٥، ٥١) وفوج التأخي وامن الحشد وقوة الرسول النهرية، إضافة الى القوات الأمنية ممثلة بالرد السريع وقوات الشرطة الاتحادية وقيادة القوة البرية بالعمليات بإسناد وغطاء جوي عراقي”.

واضاف ان “العمليات نجحت في يومها الأول بالعثور على مضافتين لداعش يوجد فيها مواد لوجستية، و١٠ أنفاق تستخدم للاختباء، وتفكيك ومعالجة ٦ عبوات ناسفة، والعثور على مخزن بداخله كمية من الصواريخ تم معالجتها وتدميرها”.

واكد ان العملية المستمرة تهدف الى تدمير مخابئ داعش وقطع خطوط الإمداد والمواصلات للعناصر الإرهابية في المناطق الجبلية المشتركة بين صلاح الدين وديالى وكركوك”.



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