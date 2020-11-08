الاتحاد الوطني والكادحين يبحثان تمتين العلاقات الثنائية

2020/11/08 | 21:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وفد عن المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني تألف من درباز كوسرت رسول، عضو الهيئة العاملة والدكتور سوران جمال طاهر وسعدي احمد بيرة عضوي المكتب السياسي وحاجي مصيفي والدكتور ريبوار اسماعيل يوم الاحد 8/11/2020، وفدا عن حزب الكادحين الكوردستاني، برئاسة بلين عبد الله سكرتر الحزب، الذي زار الاتحاد الوطني الكوردستاني للتهنئة بنجاح المؤتمر العام الرابع.

وناقش الجانبان في اللقاء الاوضاع في اقليم كوردستان والعلاقة بين القوى والأحزاب السياسية، واجمع الجانبان على ضرورة انهاء المشاكل والازمات التي يواجهها الاقليم، وان تبنى العلاقة بين القوى والاحزاب السياسية على اساس المصلحة العامة وخدمة المواطنين.

وخصص جانب آخر من اللقاء لبحث العلاقات بين الاتحاد الوطني الكوردستاني وحزب الكادحين الكوردستاني، واتفق الطرفان على ضرورة توسيع وادامة العلاقة التاريخية بين الجانبين.

كما وبحث في اللقاء الاوضاع في إقليم كوردستان والعلاقات بين الاقليم والحكومة الاتحادية، وتناول الجانبان المتغيرات المتسارعة في المنطقة، والاحتمالات المتاحة امام الكورد تجاهها بنحو مسهب.

PUKmedia

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