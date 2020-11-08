استقالة وزير المالية التركي وصهر أردوغان من منصبه

2020/11/08 | 21:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقال بيرات البيرق وزير المالية التركي وصهر أردوغان من منصبه، اليوم الأحد، وفقاً لما أعلنه في بيان على حسابه على إنستغرام.

وعزى البيرق سبب استقالته إلى أسباب صحية، وفقا للبيان وأشار إلى أنه سيخصص وقتاً أكبر لعائلته بعد أن تقدم باستقالته.

وقال: "لم يعد بإمكاني الاستمرار في وظيفتي الوزارية، التي شغلتها منذ حوالي خمس سنوات، بسبب مشاكلي الصحية.



في الفترة المقبلة سأوفر وقتي لأمي وأبي وزوجتي وأولادي، الذين أهملتهم لسنوات عديدة بسبب الضرورة".

وأكد اثنان من المتحدثين الرسميين للوزارة صحة الحساب الذي تم نشر الاستقالة من خلاله، لكنهم لم يستطيعوا تأكيد أو نفي ما جرى الإعلان عنه، وفقا لتقرير بلومبيرغ.

ولم يهمل البيرق في بيان استقالته، الإشارة إلى تعرضه لنوع من الظلم والحملة المغرضة.



فيما أكدت مصادر من داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن الاستقالة جاءت بناء على طلب من أردوغان.

لم يشفع على ما يبدو للبيرق صلة القرابة التي تجمعه بالرئيس، فهو صهره والرجل الثاني في الحزب، إذ كان يعده أردوغان ليكون خلفا له، وهو الذي قاد دفة الاقتصاد التركي خلال السنوات الخمس الماضية.

وجاءت استقالة البيرق بعد يومين من إقالة أردوغان محافظ البنك المركزي الذي عينه البيرق قبل 16 شهرا، وتعيين وزير المالية الأسبق مكانه، وذلك بعد تدهور سعر الليرة التركية التي فقدت 42 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام الجاري.

PUKmedia وكالات

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