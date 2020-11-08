ترمب يصر على موقفه: هذه الانتخابات مسروقة

2020/11/08 | 21:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أصر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، على موقفه من نتائج الانتخابات الرئاسية، مستبعدا تفوق بايدن في بعض الولايات، قائلا ان "هذه الانتخابات مسروقة".

وكتب ترمب سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه في "تويتر" اليوم، (8 تشرين الثاني 2020): "هؤلاء الناس لصوص.



أجهزة المدن الكبرى فاسدة.



هذه انتخابات مسروقة".

وأضاف: "أفضل مؤسسة لإجراء استطلاعات الرأي في بريطانيا أشارت هذا الصباح إلى أنه من الواضح أن هذه الانتخابات كانت مسروقة، وأنه من المستحيل تصور أن بايدن تفوق في بعض هذه الولايات..



حيثما كان الأمر مهما، سرقوا ما كان عليهم أن يسرقوه".

وفي وقت سابق من اليوم الاحد، جدد ترمب على ضرورة النظر في بطاقات الاقتراع، وذكر: "لا نزال في بداية مرحلة جدولة النتائج".

وتابع، ان هناك "عددا من الإقرارات الخطية تشير إلى حدوث تزوير في الاقتراع".

وأوضح: "لدينا تاريخ حافل بالمشاكل الانتخابية في هذا البلد...



هناك مشاكل منهجية تتعلق بنظام اعتماد صحة بطاقات الاقتراع، بما يترتب على ذلك من تأثير خطير في الانتخابات بأكملها".

ومضى إلى القول: "ما يقلقني هو أن لدينا أكثر من مائة مليون بطاقة اقتراع وصلت بالبريد في مدن مثل فيلادلفيا وديترويت التي لديها سجل طويل من المشاكل الانتخابية بألطف الأوصاف".

يشار إلى ان ترمب، رفع مع فريقه، دعاوى قضائية للطعن في نتائج التصويت في بعض الولايات "الحاسمة"، في وقت أظهرت إحصاءات حصول منافسه الديمقراطي جو بايدن على أكثر من 270 صوتا في المجمع الانتخابي ما يضمن له الفور بمنصب الرئاسة.

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