العراق يتحدث عن “وفرة محلية” من إنتاج الطماطم: محافظتان شهدت زيادة كبيرة

2020/11/08 | 21:23 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أكدت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، وجود وفرة محلية من إنتاج الطماطم، لاسيما بعد زيادة الإنتاج في محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف.وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان، إن “الوزارة لم تفتح الاستيراد لمحصول الطماطم منذ عامين، نتيجة للجهود التي بذلتها الوزارة في تشجيع المزارعين والفلاحين على مواصلة الزراعة طوال العام لهذا المحصول مما أفضى إلى وفرة من إنتاجه”، مؤكداً أن إنتاج الطماطم بدأ بالتزايد بشكل سريع في محافظتي النجف وكربلاء مما يتطلب الاستمرار في حماية المنتج المحلي”.وتابع النايف أن “الوزارة ماضية في زيادة المنتجات الزراعية سواء كانت نباتية أو حيوانية، والوزارة توازن بين حماية المنتج من جانب وحماية المستهلك من جانب آخر”.ودعا النايف، “المنافذ الحدودية والكمارك والأجهزة الأمنية كافة إلى التشديد بمنع دخول محصول الطماطم بشكل تهريب من أجل حماية المنتج الزراعي المحلي”.

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