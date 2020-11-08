المعلومة/ نينوى
أفاد مصدر أمني، الأحد، بقيام طائرة تركية بعملية قصف استهدفت ناحية الشمال التابعة لقضاء سنجار في محافظة نينوى، مؤكدا استشهاد 5 اشخاص من وحدات حماية سنجار
وقال المصدر لـ /المعلومة/، إن “طائرة تركية استهدفت سيارة كانت تقل مجموعة لوحدات حماية سنجار في ناحية الشمال ما أدى إلى استشهاد من فيها وعددهم ٥ أشخاص”.
وأضاف أن “الطائرة التركية حلقت على ارتفاع منخفض في أجواء سنجار، فيما تم نقل أحد الأشخاص إلى المستشفى القريب قبل أن يفارق الحياة بسبب قوة الإصابة”.
انتهى 15ع
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد 5 اشخاص من حماية سنجار بقصف تركي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد 5 اشخاص من حماية سنجار بقصف تركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).