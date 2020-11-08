استشهاد 5 اشخاص من حماية سنجار بقصف تركي

2020/11/08 | 21:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ نينوى

أفاد مصدر أمني، الأحد، بقيام طائرة تركية بعملية قصف استهدفت ناحية الشمال التابعة لقضاء سنجار في محافظة نينوى، مؤكدا استشهاد 5 اشخاص من وحدات حماية سنجار

وقال المصدر لـ /المعلومة/، إن “طائرة تركية استهدفت سيارة كانت تقل مجموعة لوحدات حماية سنجار في ناحية الشمال ما أدى إلى استشهاد من فيها وعددهم ٥ أشخاص”.

وأضاف أن “الطائرة التركية حلقت على ارتفاع منخفض في أجواء سنجار، فيما تم نقل أحد الأشخاص إلى المستشفى القريب قبل أن يفارق الحياة بسبب قوة الإصابة”.



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