يوفنتوس يتعثر بالدوري بعد إصابة رونالدو

2020/11/08 | 21:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة – واع

تعثر بطل الدوري الإيطالي يوفنتوس في مباراته بالجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإيطالي، في مواجهة شهدت إصابة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفشل يوفنتوس بالحفاظ على تقدمه بهدف نظيف أمام لاتسيو حتى نهاية المباراة، ليتعادل صاحب الأرض في الوقت البدل الضائع وينهي المباراة بنتيجة 1-1".

وتقدم رونالدو "للسيدة العجوز" في الدقيقة 15، وواصل تألقه خلال المباراة وكاد أن يسجل أكثر من مرة، لو لا تألق حارس لاتسيو بيبي رينا والقائم الذي حرمه من هدف".

ونجح الإيكوادوري فيليبي سايسيدو بتسجيل هدف "قاتل" في الدقيقة 95، ليحرم يوفنتوس من انتصار رابع بالدوري".

وتعرض نجم الفريق رونالدو لإصابة بالكاحل بالدقيقة 76، اضطر على إثرها إلى الخروج من الملعب، ليدخل الأرجنتيني باولو ديبالا بديلا له".

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث بترتيب الدوري الإيطالي مؤقتا، مع احتمال تراجعه للمركز الرابع أو الخامس وفقا لنتائج المنافسين روما وإنتر ميلانو وأتالانتا".

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