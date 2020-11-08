تسببوا في تشويه صورة المهاجرين المسلمين / الإرهابيون ينشرون الذعر في شوارع اوربا - رشيد غويلب

2020/11/08 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب في وقت متقارب نفذ الدواعش هجومين في جامعة العاصمة الأفغانية كابول، وفي وسط العاصمة النمساوية فيينا.



في جامعة كابل قتل 19 طالبا، وجرح 22 آخرون.



وفي فيينا قتل 4 مواطنين عندما هاجم أنصار داعش المارة في المدينة، وأصيب 17 آخرون، 7 منهم في حالة خطرة.



وجاءت هذه الجرائم استكمالا لسلسلة من الهجمات الإرهابية.في 16 تشرين الأول الفائت، قُتل مدرس التاريخ صمويل باتي وقطع رأسه في الشارع بسكين إرهابي يبلغ من ......





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