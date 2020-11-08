هزم ترامب .. لكن ماذا عن- الترامبية - ؟ - نجيب الخنيزي

2020/11/08 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نجيب_الخنيزي على مدى أيام حبس الشعب الأمريكي والعالم أجمع أنفاسه وهو يراقب سير انتخابات الرئاسة الأمريكية ، والمنافسة المحتدمة بين المرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو يايدن ،و التي انطلقت في 3 نوفمبر 2020 في بلد لا يزال يعد القوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية ( رغم التراجع الملحوظ ) الأهم في العالم ، وقد تم الإعلان مساء يوم السبت عبروكالات الأنباء والمحطات الإعلامية الأ ......





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