رأس المال: الفصل التاسع عشر (74) الأجور بالقطعة - كارل ماركس

2020/11/08 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كارل_ماركس إن الأجور بالقطعة ليست أكثر من شكل محوّر للأجور بالوقت، مثلما أن الأجور بالوقت هو شكل محوّر لقيمة قوة العمل أو سعرها.في الأجور بالقطعة، تبدو القيمة الاستعمالية التي يبيعها العامل، للوهلة الأولى، وكأنها ليست وظيفة قوة عمله، ليست العمل الحي، بل العمل المتشيئ أصلا في المنتوج، ويبدو سعر هذا العمل وكأنه لا يتحدد، شأن الأجور بالوقت، بواسطة الكسر التالي:القيمة اليومية لقوة العمل/ يوم عمل ......





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