كربلاء :شكاوى ضد اصحاب اصحاب المولدات الاهلية ومسؤول محلي يدعو الى عدم دفع اي مبلغ اضافي (وثائق)

2020/11/08 | 21:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قائممقام قضاء الهندية في كربلاء عن

تسجيل شكاوي قضائية بحق المخالفين من

اصحاب المولدات بموضوع طلب مبالغ

اضافية برغم استمرار التيار الكهربائي

الوطني

وقال منتظر الشافعي لوكالة نون الخبرية

اليوم الاح

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