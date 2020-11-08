الكشف عن تفاصيل تطبيق “جباية أجور الكهرباء”: ستبدأ ببعض مناطق بغداد ثم يعمم بدعم حكومي 90 %

2020/11/08 | 21:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الاحد، عن تفاصيل مشروع الجباية الإلكترونية، وحددت موعد تنفيذه في الفترة المقبلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، بتصريحات إن “الوزارة استحصلت الموافقات الحكومية والرسمية للمضي بالجباية الإلكترونية”، مبينا أن “هذا المشروع سيحد من الضائعات والتجاوزات ويحول المشتركين غير النظاميين إلى نظاميين”.

وأضاف موسى، أن “المشروع سيوفر موارد مالية يمكن من خلاله تغطية رواتب الموظفين وشراء الأدوات الحاكمة لإدامة الشبكة الكهربائية من محولات وشبكات توزيع ومد خطوط وغيرها”، مؤكدا أن “الوزارة بدأت بهذا المشروع من خلال نصب مقاييس ذكية ببعض المناطق وسيعمم في نهاية العام الحالي”.

وأشار إلى أن “الوزارة بطور استقدام العروض الفنية والتجارية للمضي بالمشروع”، منوها عن أن “هناك شركات حكومية تابعة لوزارتي الصناعة والاتصالات وأيضا شركات قطاع خاص وأجنبية أبدت رغبتها بالعمل مع وزارة الكهرباء للمضي بهذا المشروع”.

وأوضح، أن “المشروع سيطبق ببعض المناطق المنتخبة من العراق كمحافظتي كربلاء والنجف وأيضا مناطق في بغداد ومن ثم سيتم تطبيقه في عموم العراق”، لافتا إلى أن “المشروع سيكون خير داعم للمواطن البسيط ومحدودي الدخل باعتبار سيحتفظ بالدعم الحكومي المقدم للمواطنين والذي هو 90 % وبالتالي لن يكون مكلفا”.

وأشار إلى أن “المشروع يوفر قاعدة بيانات ستبدأ من المستهلك بنصب مقياس الدفع المسبق ومن ثم ينطلق إلى المحولة التي بداخل الزقاق الواحد ثم ستنصب مقاييس على مغذيات 11 ومغذيات 33 وهذا سيحد من الضائعات والتجاوزات”.

وأكد أن المشروع سيحد من التجاوزات ليس من المواطنين فقط وإنما حتى على موظف الكهرباء لكي لا يتلاعب بموضوع الجباية وتحديد الأموال.

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