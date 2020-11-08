2020/11/08 | 21:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فنانون يصابون بكورونا بعد مشاركتهم في مهرجان الجونة السينمائي القاهرة – الزمان أعلن بعض الفنانين المشاركين في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيم على ساحل البحر الأحمر في مصر، عن إصابتهم بفايروس كورونا.وتضمن المهرجان الذي اختتمت فعالياته قبل أسبوع، عددا من الحفلات التي كانت تقام بشكل يومي، بحضور أعداد كبيرة من المشاركين.وأعلنت الممثلة […]

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