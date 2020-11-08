2020/11/08 | 21:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنظيف البنادق الأمريكية – كاظم المقدادي كنت اتساءل دائما..كيف تستقيم الديمقراطية الامريكية مع وجود حزبين فقط اصحاب الفيل، واصحاب الحمار..وكيف يستقيم الاقتصاد الامريكي مع وجود كوكا كولا، وبيبسي كولا، وكنتاكي وماكدونالد..؟؟ هذه الثنائيات الامريكية التي يهيمن عليها الدولار وحده..تتعرض اليوم الى انقسام حاد، وهزات سياسية حقيقية..فترامب الذي كان مهوسا ومهرجا ومشاركا […]

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