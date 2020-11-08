2020/11/08 | 21:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عيّاش يطرح دقي يامزيكا بيروت – الزمان طرح المطرب رامي عياش أجدد أعماله الغنائية (دقي يا مزيكا)، بطريقة الفيديو كليب، بعد أربعة أيام من انتهاء مهرجان الجونة السينمائي، حيث قدم الأغنية لأول مرة خلال المهرجان.الكليب تم تصويره في الجونة خلال فعاليات الدورة الرابعة، بعد عرض الأغنية لأول مرة خلال حفل الافتتاح، ومن ثم عرضها […]

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