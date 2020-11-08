مسؤول مكتب العلاقات يلتقي ممثل بعثة الامم المتحدة في اقليم كوردستان

2020/11/08 | 21:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل عضو المكتب السياسي مسؤول مكتب العلاقات للاتحاد الوطني الدكتور سوران جمال طاهر يوم الاحد 8/11/2020 في مبنى المكتب السياسي بمحافظة اربيل ، مسؤول مكتب بعثة الامم المتحدة في اقليم كوردستان ريكاردو رودريكز.

وبحث الجانبان خلال اللقاء في اهم واخر التطورات في اقليم كوردستان والعراق والمنطقة، مشيرين الى اهمية دور ومكانة الاتحاد الوطني الكوردستاني، في العمل على تثبيت الاسس الديمقراطية والاستقرار السياسي والاجتماعي في المنطقة.

الانتخابات المقبلة في العراق والاستعدادات الجارية لاجرائها، كانت محور جانب اخر من اللقاء، اذ اكد الجانبان ضرورة، ان تكون الانتخابات نزيهة بعيداً عن التدخلات، بما يضمن انتخاب ممثلين حقيقيين للشعب وتشكيل حكومة قادرة على تقديم الخدمات، وضمان حياة كريمة للمواطنين.





وحول التوترات والتشنجات الاخيرة، اوضح مسؤول مكتب العلاقات، ان الاتحاد الوطني الكوردستاني بالضد من اي تدخل في شؤون الاقليم او القيام باي عمل عسكري، وهو يدعم معالجة مجمل المشاكل عبر الحوار والتفاهم، على اساس احترام المؤسسات الشرعية في اقليم كورستان.

PUKmedia

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