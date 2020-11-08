طقس العراق: استمرار حالة عدم الاستقرار.. و3 مدن 'الأشد تأثرا' بالأمطار

2020/11/08 | 21:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 20 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تشير توقعات احوال الطقس، الاحد، إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في الاجواء خلال الايام المقبلة، وأعلى كميات الأمطار ستكون في السليمانية وديالى ودهوك.





وقال المتنبئ الجوي الأقدم في مطار البصرة الدولي، صادق عطية، في تدوينة نشرها عبر حسابه بـ"الفيسبوك" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (8 تشرين الثاني 2020): "تستمر حالة عدم الاستقرار في الاجواء خلال الايام المقبلة".

وأوضح عطية، ان "الخارطة ادناه تشير الى توقعات كميات ومناطق هطول الامطار خلال يومي الاثنين والثلاثاء حسب نموذج الطقس الاميركي"، مبينا ان "الكميات الاعلى ستكون في السليمانية وديالى ودهوك" .

وبين، انه "لا يوجد انخفاض واضح بدرجات الحرارة خلال الايام القليلة المقبلة".

وأضاف المتنبئ الجوي: "اما وسط وجنوب شبه الجزيرة العربية فالجفاف كما نلاحظ هذا الاسبوع هو الغالب، بسبب تمركز مرتفع جوي في الطبقات المتوسطة من الجو".

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