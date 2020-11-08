اصابة مدني بانفجار عبوة من مخلفات 'داعش' في القيارة

2020/11/08 | 21:45 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الاحد، باصابة مدني بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات "داعش" في القيارة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الارهابي انفجرت ضمن قرية سلطان عبد لله في ناحية القيارة بنيوى".

وأضاف المصدر أن العبوة "اسفرت عن اصابة صاحب مركبة بجروح واضرار بمركبته".

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