إصابة جندي بنيران قناص في خانقين

2020/11/08 | 21:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الأحد، بإصابة جندي بنيران قناص في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم استهداف موقع مشترك للجيش قرب قرية تل منجل جنوبي خانقين في محافظة ديالى من خلال قناص داعشي اسفر عن اصابة احد منتسبي الجيش إصابة متوسطة".ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.

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