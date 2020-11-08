في انقلاب مفاجىء على ترامب بعد خسارته: سيناتور جمهوري يدعو بلاده للوقوف خلف بايدن ودعمه

2020/11/08 | 21:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]دعا المرشح الرئاسي الاسبق والسيناتور الجمهوري ميت رومني ، الاحد، الشعب الامريكي الى الوقوف خلف زعامة الرئيس المنتخب جوزيف بايدن ودعمه ، حاثا على التوحد في الوقت الذي مازال فيه ترامب يرفض حتى الان التنازل عن نتيجة الانتخابات.

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