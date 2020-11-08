طائرة تقصف سيارتين لحزب العمال الكردستاني في نينوى

2020/11/08 | 21:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قصفت طائرة، الأحد، سيارتين لمقاتلی، حزب العمال الكردستاني، في قضاء سنجار بمحافظة نينوى. وقال مصدر مطلع في سنجار لـ "ناس كورد"، (8 تشرين الثاني 2020) أن "طائرة تركية قصفت سيارتين لمقاتلی (یه‌به‌شه)‌ على حدود سنونى في سنجار".

وأضاف، أن "القصف تسبب بإصابة عدد من مقاتلي الحزب، ونقلوا إلى الموصل للعلاج".

ولم يصدر على الفور تعليقًا من القوات الأمنية في المحافظة بشأن طبيعة القصف.

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