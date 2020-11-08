مباحثات حول الإرهاب والتطرف.. وزير خارجية فرنسا يلتقي السيسي وشيخ الأزهر

2020/11/08 | 21:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى مسؤولون مصريون وفرنسيون مباحثات، الأحد، تتعلق بالإرهاب والتطرف والتطورات السياسية في المنطقة.

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