كورونا: تماثل أكثر من 3 آلاف حالة للشفاء


كورونا: تماثل أكثر من 3 آلاف حالة للشفاء
2020/11/08 | 22:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-       كورونا: تماثل أكثر من 3 آلاف حالة للشفاء بغداد – ياسين ياس اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن رصد 2530  اصابة جديدة بكورونا و3002  حالة شفاء وتسجيل 44 وفاة جديدة، ضمن الموقف الوبائي ليوم امس الاحد.

وجاء في الموقف ،  الذي اطلعت عليه (الزمان) امس ان (عدد الإصابات بكورونا بلغت 2530  حالة وعدد […]

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