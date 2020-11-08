2020/11/08 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا: تماثل أكثر من 3 آلاف حالة للشفاء بغداد – ياسين ياس اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن رصد 2530 اصابة جديدة بكورونا و3002 حالة شفاء وتسجيل 44 وفاة جديدة، ضمن الموقف الوبائي ليوم امس الاحد.وجاء في الموقف ، الذي اطلعت عليه (الزمان) امس ان (عدد الإصابات بكورونا بلغت 2530 حالة وعدد […]

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