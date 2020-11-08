2020/11/08 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد سعودي يبحث في بغداد تحضيرات الإجتماع المرتقب بين الكاظمي وإبن سلمان بغداد – الزمان انطلقت امس الاحد، أعمال اللجنة العراقية السعودية العليا في إطار سعي البلدين لتعزيز الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية بينهما، فيما وصل وفد سعودي رفيع المستوى الى بغداد في زيارة رسمية ضمن إطار الأعمال التحضيرية لانعقاد مجلس التنسيق بين البلدين […]

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