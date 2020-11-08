2020/11/08 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شمول أوائل المعاهد للسنوات السابقة بالدراسة المسائية التربية تحدّد بدء العام الجديد وتعلّق السبت بغداد – الزمان اصدرت وزارة التربية ، توضيحا بشأن بدء العام الدراسي الجديد يتضمن الية دوام الطلبة خلال ايام الاسبوع.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح امس ان (الوزارة حضرت اجتماع خلية الازمة وتم الاتفاق على ان يكون الـتاسع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تحدّد بدء العام الجديد وتعلّق السبت) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تحدّد بدء العام الجديد وتعلّق السبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).