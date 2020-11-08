2020/11/08 | 22:12 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الطائرات التركية تستهدف قياديا كبيرا في حزب العمال الكردستاني بقضاء سنجار

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