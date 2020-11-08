طائرات تركية تقصف منطقة بارا بشنكال

2020/11/08 | 22:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت طائرات تركية حربية موقعين مختلفين ضمن حدود قرية بارا غربي جبل شنكال.

وبحسب مصادرنا الخاصة، أدى القصف الى جرح شخص وتم نقله إلى مستشفى سنوني العام وبسبب وضعه الحرج تم نقله من سنوني الى موصل.





وبحسب المصادر، هناك شهداء وجرحى آخرين نتيجة للقصف التركي على المنطقة.

واستهدفت القصف نقطة تابعة لوحدات حماية شنكال وسيارة كانت تقل مجموعة لوحدات حماية شنكال.

PUKmedia خاص

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