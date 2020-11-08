العمليات المشتركة: اعتماد تكتيك وأسلوب جديد في عملية مكحول

2020/11/08 | 22:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 29 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت العمليات المشتركة، الاحد، اعتماد اسلوب الحسم، وتطهير المنطقة، ووضع الابراج والكاميرات الحرارية، خلال العملية الامنية في سلسلة جبال مكحول.

وذكر الناطق باسم العمليات، اللواء، تحسين الخفاجي، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (8 تشرين الثاني 2020)، ان "القطعات المشاركة اعتمدت تكتيك واسلوب جديد في العملية الامنية في سلسلة جبال مكحول".

وأوضح الخفاجي: "وهو اسلوب الحسم، وتطهير المنطقة، ووضع الابراج والكاميرات الحرارية، لضمان عدم عودة الإرهابيين".

وأضاف، ان "القوات الامنية والحشد الشعبي تمكنت من خلال الصفحة الاولى من قتل عدد من الارهابيين بينهم قيادات في صفوف داعش، اضافة إلى العثور على الكثير من الأسلحة والمدافع والقذائف".

وكانت قيادة العمليات المشتركة، أعلنت اليوم الأحد، انطلاق عملية واسعة لملاحقة بقايا داعش في سلسلة جبال مكحول وخانوكة.

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