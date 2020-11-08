“google” تتيح للشركات التحكم في هواتف المتخلفين عن سداد الأقساط

2020/11/08 | 22:15 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

كشفت شركة “جوجل” الأمريكية النقاب عن تطبيق مثير للجدل، يمكن أصحاب الشركات ومقدمي الخدمات من التحكم في هواتف المستخدمين.وأوضح التقرير المنشور عبر موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص، أن التطبيق الجديد سيمكن أصحاب الشركات ومقدمي الخدمات من التحكم في هواتف مستخدميهم وحظر خدمات بعينها في حالة تخلفهم عن سداد مدفوعاتهم أو أقساطهم.وصمم التطبيق الذي أطلقت عليه “جوجل” اسم “ديفيس لوك كونترولر”، بحيث يسمح للدائنين والبنوك وشركات النقل أيا كان من تدين له بالمال، بتحديد الوظائف على الجهاز إذا تخلفت عن السداد.وقالت الشركة في وصف التطبيق في متجرها “جوجل بلاي”، “يتيح ديفيس لوك كونترولر إدارة الجهاز لموفري الائتمان.



يمكن لمزودك تقييد الوصول إلى جهازك عن بعد إذا لم تقم بإجراء كثير من المدفوعات.



إذا كان جهازك مقيدا، فستظل الوظائف الأساسية، مثل مكالمات الطوارئ والوصول إلى الإعدادات، متاحة”.لكن التقرير حذر من أن هناك معضلة أخلاقية مع تطبيقات مثل هذه، التي تسمح لجهات خارجية بالتحكم بهواتف أشخاص آخرين.

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