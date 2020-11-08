معهد مختص يوضح بشأن الأمطار التي تحتوي المنغنيسيوم والحديد في العراق

2020/11/08 | 22:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أوضح المعهد القومي للجيوفضاء في العراق، الأحد، تصريح مدير هيئة الأنواء الجوية العراقية حول مياه الأمطار التي تحتوي على المغنسيوم والحديد. وقال المعهد في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مياه الأمطار عبارة عن إلكتروليت مختلط يحتوي على كميات متفاوتة من الأيونات الرئيسية والثانوية”، مشيراً إلى أن “المكونات الرئيسية هي: الصوديوم …

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