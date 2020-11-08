"الكهرباء" العراقية تعلن تفاصيل مشروع التحصيل الإلكتروني للحد من التجاوزات

2020/11/08 | 22:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت وزارة الكهرباء في العراق عن تفاصيل مشروع الجباية الإلكترونية، كما حددت موعد تنفيذه في عموم البلاد.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن "الوزارة حصلت على الموافقات الحكومية والرسمية للمضي …

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