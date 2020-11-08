بوش يهنئ بايدن ويؤكد على حق ترامب بطلب إعادة فرز الأصوات

2020/11/08 | 22:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم الرئيس الأسبق، جورج دبليو بوش، تهنئته للمرشح الديمقراطي جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، لتقدمه في الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة.

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