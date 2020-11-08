2020/11/08 | 22:26 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قصفت طائرة حربية تركية، الأحد، سيارتين لمقاتلی، حزب العمال الكردستاني، في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وقال مصدر امني ان” طائرة تركية قصفت سيارتين لمقاتلی (pkk)‌ على حدود منطقة سنونى في سنجار”.

وأضاف، أن “القصف تسبب بإصابة عدد من مقاتلي الحزب، ونقلوا إلى الموصل للعلاج”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طائرة تركية تقصف سيارتين لحزب العمال الكردستاني في نينوى 7 SKY TV.

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