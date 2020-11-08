الحرارة في موسكو تسجل مستويات غير مسبوقة منذ 70 عاما

2020/11/08 | 22:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة

بلغت حرارة الجو في موسكو اليوم الأحد 10 درجات فوق الصفر، في معدل لم تشهده العاصمة الروسية منذ سبعين عاما، حسبما جاء على موقع “ميتيوفيستي” للأرصاد الجوية.

وأشار الموقع إلى أن الحرارة في المدينة تفوق معدلاتها المناخية بـ7 أو 8 درجات، فيما يؤكد الخبراء أن الأسبوع المقبل سيكون أكثر برودة بكثير، مع انخفاض في حرارة الجو ليلا حتى 3 درجات تحت الصفر.



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