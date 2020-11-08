الحشد الشعبي يعلن احباط تعرض لداعش جنوبي سامراء

2020/11/08 | 22:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ صلاح الدين اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الاحد، عن احباط تعرضا لداعش جنوب سامراء.وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوات اللواء 41 بالحشد الشعبي احبطت، اليوم الأحد، تعرضا لـ”داعش” في منطقة تل الذهب جنوب مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين”.واضافت ان “قوات اللواء 41 بالحشد اجبرت الدواعش المهاجمين على …

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