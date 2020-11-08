ليفربول ومانشستر سيتي يتعادلان في الدوري الإنكليزي

2020/11/08 | 22:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة – واع

تعادل فريق نادي ليفربول لكرة القدم، اليوم الأحد، مع مضيفه مانشستر سيتي، بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسجل ليفربول هدف التقدم من ركلة جزاء استثمرها المصري محمد صلاح في الدقيقة 13.

فيما سجل المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس هدف التعادل لمانشستر سيتي، في الدقيقة 31.

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