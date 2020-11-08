2020/11/08 | 22:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء، الاحد، انها

استحصلت الموافقات للمضي بالجباية

الإلكترونية، مبينة ان المشروع سيطبق

في كربلاء والنجف ومناطق في بغداد ومن

ثم سيتم تطبيقه في عموم العراق، مشيرة

إلى انه لن يكون مكلفا،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء تتحدث عن تطبيق الجباية الإلكترونية في 3 محافظات بينها كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء تتحدث عن تطبيق الجباية الإلكترونية في 3 محافظات بينها كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).