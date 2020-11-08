عندما صارت رسالة الفن.. تخريبية

2020/11/08 | 22:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحمن الفياض

ألا يجب ان نتوقف كثيرا عندما تتضمن

جملة لمغني شعبي سعدون يقول فيها مقسما

"..



إلا أخرب الفن "..



فهو يقولها بكل عفوية

وبساطة، كون الرجل لم يتلقى تعليما

أكاديميا كافي لتطوير مهاراته الفنية؟!

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