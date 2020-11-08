الملا الذي لايجيد القراءة

2020/11/08 | 22:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وليد الطائي

في الأثر الشعبي كان الملا هو الذي يمثل

المدرسة بشكلها الحديث والمعروف الذي

تطور كثيرا واخذ شكلا مختلفا وحديثا

ودخلت فيه التقنيات المتطورة التي جعلت

الطلاب أكتر قدرة علي التعلم

والاستيعاب

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