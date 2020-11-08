وزير التربية يوافق على زيادة الطاقة الاستيعابية لمعاهد الفنون الجميلة للعام الدراسي 2020 - 2021

2020/11/08 | 22:39 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ وافق وزير التربية علي حميد الدليمي ، الأحد ، على زيادة الطاقة الاستيعابية لأقسام معاهد الفنون الجميلة للبنين والبنات / الدراسة الصباحية ، للعام الدراسي 2020 – 2021 .وأوضحت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه إن ، الوزارة ابلغت أقسام الاعداد والتدريب / شُعبة المعاهد التابعة للمديريات العامة للتربية في المحافظات (بغداد الكرخ الأولى والثالثة ، الرصافة الأولى ، نينوى ، البصرة ، الانبار ، صلاح الدين ، كركوك ، ديالى ، واسط ، النجف الأشرف ، القادسية ، ذي قار) ، بزيادة الطاقة الاستيعابية بواقع (10) طُلاب لكل قسم في معاهد الفنون الجميلة / الدراسة الصباحية ، على ان يتم ذلك بعد توفر الإمكانيات اللوجستية المتمثلة بـ(القاعات الدراسية و الملاكات التدريسية فضلاً عن الأثاث المدرسي) ./انتهى9

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