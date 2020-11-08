ابطال مفعول 40 عبوة ناسفة والاستيلاء على 9 مساطر تفجير شرقي الفلوجة 

2020/11/08 | 22:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

افاد مصدر امني في مديرية الاستخبارات العسكرية ،الاربعاء، بان القوات الامنية تمكنت من ابطال مفعول 40 عبوة ناسفة و 9 مساطر تفجير بعملية دهم وتفتيش شرقي مدينة الفلوجة .

وذكر المصدر لـ/المعلومة/ ان ” قوة امنية من مفارز شعبة الاستخبارات في الفرقة العاشرة بالتنسيق مع بقية القطعات العسكرية نفذت حملة تفيش استهدفت مناطق مختلفة من قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة ، تمكنت من خلالها من ابطال مفعول 40 عبوة ناسفة على شكل صفيحة والاستيلاء على 9 مساطر تفجير وعبوة ناسفة على شكل قنينة غاز “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” القوات الامنية طوقت مكان الحدث فيما قامت فرقة معالجة المتفجرات بإبطال مفعول المواد المضبوطة دون وقوع أي اصابات في صفوف القوات المداهمة”.

وبين ان “المواد المضبوطة من مخلفات عصابات داعش الاجرامية ابان سيطرته على مناطق مختلفة شرقي مدينة الفلوجة ، موضحا ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من العثور على العبوات الناسفة ومساطر التفجير وابطال مفعولها “.



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