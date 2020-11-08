حزب العمل الشيوعي في سوريا: تاريخ سياسي حافل (2 من 2) - جوزيف ضاهر

2020/11/08 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جوزيف_ضاهر لمَ لا تزال تجربة الحزب مفيدة اليوم؟"قصّة حزب العمل الشيوعي السوري (1976-1992): فصل من تاريخ اليسار في سوريا"(المرايا، 2020)، هو كتاب جديد للكاتب والناشط السياسي راتب شعبو يسلط الضوء على التجربة السياسية لحزب العمل الشيوعي السوري، مقدّما قراءة هامة وضرورية عن المقاومة السياسية التقدّمية ضدّ النظام السوري من السبعينيات حتى التسعينيات.



الباحث والمؤلف القدير، جوزيف ضاهر، يقدم قراءة موّسعة للكتاب، ......





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