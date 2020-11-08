كامالا هاريس.. نائبة بايدن التي تحب الكورد

2020/11/08 | 22:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فازت السيناتور عن ولاية كاليفورنيا، كامالا هاريس، بمنصب نائب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، لتكون بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب بتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وثالث مرشحة في المنصب بعد جيرالدين فيرارو في عام 1984، وسارة بالين في عام 2008، اللتين لم تنجحا.

وغيرت هاريس، فور إعلان النتائج الأولية للانتخابات الأمريكية، السبت 7 من تشرين الثاني، تعريفها على حسابها في “تويتر” إلى نائبة الرئيس المنتخب، وقالت، “ينتظرنا الكثير من العمل وسنبدأ به حالًا”.

ونشرت هاريس مقطع فيديو قصير عبر حسابها في “تويتر” تظهر فيه وهي تهنئ بايدن عبر الهاتف بفوزه بالرئاسة.

في 6 من نيسان 2017، أصدرت السيناتور هاريس، بيانًا للمطالبة بعمل عسكري أمريكي في سوريا، وذلك بعد هجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على مدينة خان شيخون بريف إدلب بالأسلحة الكيميائية.

وقال هاريس في بيانها، “الرئيس السوري بشار الأسد هاجم المدنيين الأبرياء بشراسة، بمن فيهم عشرات الأطفال، الذين ماتوا اختناقًا بالأسلحة الكيماوية.



وهذا الهجوم يعزز الحقيقة الواضحة بأن الرئيس الأسد ليس فقط دكتاتورًا لا يرحم ويعامل شعبه بوحشية، بل إنه مجرم حرب لا يمكن للمجتمع الدولي تجاهله”.

الموقف الثاني لهاريس كان في تشرين الأول عام 2019، حين انتقدت قرار الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا، معتبرة أنه “أعطى تركيا الضوء الأخضر لشن هجوم عسكري ضد الكورد السوريين”، وذلك حين أطلقت تركيا عملية “نبع السلام” في مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، شرقي الفرات.

وفي إحدى مناظراتها بعد اختيارها نائبًا لبايدن، انتقدت هاريس موقف ترامب “المتذبذب” في دعم الكورد في سوريا، واعتبرته “من الأمور المخزية التي شوّهت صورة الولايات المتحدة على المسرح الدولي”.

أما الموقف الثالث، فكان في آب 2019، حين تعرضت في مناظرة رئاسية لانتقاد من عضوة الكونغرس عن هاواي، تولسي غابارد، بسبب سجلها كمدعية عامة، ليأتي رد هاريس بوصف غابارد بأنها “مدافعة عن الديكتاتور السوري بشار الأسد”.

PUKmedia وكالات

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